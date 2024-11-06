Мужчину все равно нашли и доставили в суд.

Омские приставы рассказали об уловках должников по алиментам на примере 32-летнего жителя поселка Новоомского. Он задолжал своему 13-летнему сыну 1,8 млн рублей.

Официально мужчина нигде не работал, вел асоциальный образ жизни. За неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности. Кроме того, его наказывали за уголовные преступления.

В очередной раз выйдя из колонии, мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Он скрывался от приставов. В результате на мужчину завели уголовное дело о неуплате алиментов, его объявили в розыск.

Когда приставы вновь пришли к мужчине, он быстро скрылся в доме. Заметив его, сотрудники УФССП постучали в дверь. Им открыла сожительница должника. Она сказала, что мужчины нет дома, однако приставы обратили внимание на шевелящуюся коробку из-под холодильника. Оказалось, что там и прятался должник.

– И это не первый случай, когда омич прячется от должностных лиц – ранее, чтобы избежать встреч с представителями закона, гражданин скрывался в диванном ящике и погребе, – рассказывают приставы.

Мужчину доставили в суд, где его приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Его также оштрафовали за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Судебный пристав направил в исправительную колонию постановление об удержании алиментов с зарплаты мужчины.