Квартиры в этих многоэтажках уже почти распроданы, невзирая на их порой высокую стоимость.

В Минстрое РФ обнародовали данные по омским новостройкам, в которых распродано большинство квартир. Из 55 строящихся домов ажиотажный спрос наблюдается лишь на 11 из них.

В частности, 99 % квартир распродано в микрорайоне Зеленая Река, который возводит питерский «Эталон» по улице Волгоградской, уточняет «СуперОмск». Покупателей не смущает «кусачая» стоимость недвижимости, от 7 до 18 млн рублей.

Похожей популярностью пользуется ЖК «Кварталы Драверта» на улице Крупской от екатеринбургской «Брусники». И это при том, что квартира здесь обойдется от 5 до 20 млн рублей.

Раскуплены квадратные метры в многоэтажке на улице 1-й Затонской, которую строит СЗ «Зеленый остров». Стоимость квартир колеблется в пределах 9–23 млн рублей. Еще один популярный объект – ЖК «Северное сияние» на улице Герцена от «Нордстроя». Квартиры здесь обойдутся в 6–13 млн рублей.

Не исключено, что объекты могут быть выкуплены физическими и юридическими лицами для дальнейшей перепродажи.