Омск-Информ
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·Спорт

«Ястребы» вели в счете всю игру.
«Авангард» одержал победу над «Амуром» в Хабаровске. Матч закончился со счетом 2:1.
Омичи вели в счете всю игру. Семен Чистяков забил первую шайбу. Вторую в ворота соперника отправил Николай Прохоркин.
Эта победа приблизила «Авангард» к зоне плей-офф – до нее еще 4 очка.
Отметим, что 7 ноября «Авангард» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».
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·Спорт

«Ястребы» вели в счете всю игру.
«Авангард» одержал победу над «Амуром» в Хабаровске. Матч закончился со счетом 2:1.
Омичи вели в счете всю игру. Семен Чистяков забил первую шайбу. Вторую в ворота соперника отправил Николай Прохоркин.
Эта победа приблизила «Авангард» к зоне плей-офф – до нее еще 4 очка.
Отметим, что 7 ноября «Авангард» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».
1015