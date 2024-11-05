Инцидент произошел сегодня ночью.
Сегодня, 5 ноября, в паблике «Инцидент» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об избиении девушки в кафе «Калинка» минувшей ночью. Это заведение известно в городе своей неоднозначной репутацией. Примечательно, что избитая не помнит нападавших.
– 4 ноября с часу до трех ночи была избита молодая девушка. Она не помнит лиц, не знает тех, кто бил ее, не понимает за что. Cколько их было, тоже ответить не может, – сообщила Татьяна Устинова, представившаяся сестрой пострадавшей.
Судя по снимкам, размещенным под постом, лицо девушки обезобразили кровоподтеки.
Как уточнили «Омск-информу» в полиции, соответствующее заявление действительно поступило.
– Зарегистрирован материал проверки и справки из медицинского учреждения. Получены сообщения очевидцев, – рассказали редакции в правоохранительных органах.
Полицейские разбираются в деталях происшествия.