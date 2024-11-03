Омск-Информ
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·Происшествия

Инспекторы ДПС помогли разыскать 10-летнего сорванца, не знающего город.

В Омске в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что накануне к ней в гости приехали внуки из Марьяновского района. На следующий день все дружно отправились с бабушкой на прогулку. Но 10-летний мальчик убежал далеко вперед и потерялся в районе проспекта Комарова. Обеспокоенная бабушка сразу же обратилась за помощью к полицейским. Ориентировку с приметами ребенка оперативный дежурный передал всем экипажам полиции. Растерянного и заплаканного мальчика на парковке у местного торгового комплекса заприметили инспекторы полка ДПС УМВД России по городу Омску лейтенанты полиции Александр Быков и Дмитрий Лопатин. Полицейские успокоили школьника и передали ребенка бабушке. Инспектор по делам несовершеннолетних провела с семьей профилактическую беседу и вручила ребенку памятку о правилах безопасного поведения на улице.

·Происшествия

Инспекторы ДПС помогли разыскать 10-летнего сорванца, не знающего город.

В Омске в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что накануне к ней в гости приехали внуки из Марьяновского района. На следующий день все дружно отправились с бабушкой на прогулку. Но 10-летний мальчик убежал далеко вперед и потерялся в районе проспекта Комарова. Обеспокоенная бабушка сразу же обратилась за помощью к полицейским. Ориентировку с приметами ребенка оперативный дежурный передал всем экипажам полиции. Растерянного и заплаканного мальчика на парковке у местного торгового комплекса заприметили инспекторы полка ДПС УМВД России по городу Омску лейтенанты полиции Александр Быков и Дмитрий Лопатин. Полицейские успокоили школьника и передали ребенка бабушке. Инспектор по делам несовершеннолетних провела с семьей профилактическую беседу и вручила ребенку памятку о правилах безопасного поведения на улице.