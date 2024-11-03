Старичка ищут с августа.

Омские полицейские разместили ориентировки 82-летнего Николая Васина. Сотрудники уголовного розыска уточнили, что еще 17 августа старичок поехал на свою дачу в Кормиловском районе из дома в поселке Солнечном. И исчез.

На момент ухода пенсионер был в красной кепке, камуфляжной куртке, темной рубашке в клетку, темно-серых брюках, серых кроссовках.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 71-03-04, 8-951-419-13-38 или 112.