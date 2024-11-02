Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В ближайшие дни резко похолодает.

Омские синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшие выходные. В воскресенье днем, 3 ноября, ожидается усиление юго-западного ветра порывами 16–21 метр в секунду. По шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует шторму.

В понедельник, 4 ноября, похолодание, местами образование гололедных явлений.

В МЧС России по Омской области призвали водителей следить за скоростью, а пешеходов не прогуливаться под слабозакрепленными конструкциями.  

·Происшествия

В ближайшие дни резко похолодает.

Омские синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшие выходные. В воскресенье днем, 3 ноября, ожидается усиление юго-западного ветра порывами 16–21 метр в секунду. По шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует шторму.

В понедельник, 4 ноября, похолодание, местами образование гололедных явлений.

В МЧС России по Омской области призвали водителей следить за скоростью, а пешеходов не прогуливаться под слабозакрепленными конструкциями.  