Провайдер будет обеспечивать всю необходимую ИТ-инфраструктуру.

В начале ноябра пройдет Пятый мМеждународный командный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Этот турнир создан при поддержке «Карелин-фонда» и каждый год проводится в разных городах Сибири. В этом году именно Омск будет организатором.

– Уверен, что столица Омской области покажет ребятам все удивительные возможности не только спорта, но и облик города – похорошевший за последние годы исторический центр и современные пространства, – рассказывает Александр Карелин, сенатор Российской Федерации. – На предстоящем турнире «Сила традиций» в Омске будет очень сильный состав команд, представлены все федеральные округа России и национальные команды четырех государств. Думаю, «G-Drive Арена» на многих произведет впечатление».

ПАО «Ростелеком» будет выступать телекоммуникационным партнером турнира и обеспечивать высокоскоростным интернетом секретариат, пресс-центр и чашу арены. Разумеется, провайдер также будет ответственным за организацию прямой трансляции.

– Скоро нас ждет Международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Данный вид спорта в нашем регионе пользуется большой популярностью: более трех тысяч омичей занимаются классической борьбой, – отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком». – Мы рады возможности выступить в качестве телекоммуникационного партнера такого масштабного спортивного события.

Почетными гостями международного турнира «Сила традиций – 2024» станут победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, чемпионы игр «Дружба-84», заслуженные тренеры СССР и России. В рамках мероприятия будут проходить встречи именитых гостей со зрителями и мастер-классы для учащихся омских спортивных школ.

Торжественное открытие турнира и первый этап состязаний состоятся 8 ноября. На следующий день пройдут полуфиналы и борьба за первое место, а также награждение победителей и большая автограф-сессия с титулованными спортсменами. Вход на соревнования свободный.