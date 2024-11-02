Подушка находится близко к лицу, так что к ее выбору нужно отнестись особо внимательно.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о правильном выборе подушки. По его словам, у подушки не должно быть химического запаха, проблемы могут возникнуть, если подушка неправильно хранилась.

– Нужно помнить, что подушка – это интимная вещь и находится близко к лицу. Проблемы могут возникнуть, если подушка хранилась неправильно, если плохая заготовка наполнителя, – цитирует терапевта портал NEWS.ru. – Не должно быть химического запаха. Если правильно хранилась вещь, она должна хорошо пахнуть и быть хорошо упакована. Если наперник поврежден или по какой-то причине грязный, то лучше отказаться от этого.

Такие подушки могут попасться, если их покупать через интернет. Важно узнать, как подушка изготавливалась, из чего состоит ее наполнитель.

– Подушку нельзя передавать кому-то другому, потому что есть клещ демодекс, который спокойно переходит к другому человеку и может нанести вред кожному покрову. Если подушка неправильно обработана фенолами, которые используют для хранения, то можно получить аллергический насморк и даже бронхиальную астму. Так что это очень серьезная вещь, – заключил врач.

В общем, чтобы качественно спать и отдыхать, нужно быть уверенным в подушке.