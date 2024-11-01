Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Владелец оценил свой бизнес в 25 млн рублей.
В Омске выставили на продажу детский плавательный центр. За бизнес на улице 70 лет Октября владелец просит 25 млн рублей.
Центр находится в цокольном этаже жилого дома. На 163 кв. м располагаются сам бассейн, раздевалка, санузел, зона ожидания и ресепшен.
– Помещение находится в отличном состоянии: свежий ремонт, новое оборудование, система видеонаблюдения. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники, спортивные залы и фитнес-центры, – говорится в объявлении.
Сейчас помещение занимает школа плавания Swim Master.
·Экономика/Бизнес

Владелец оценил свой бизнес в 25 млн рублей.
В Омске выставили на продажу детский плавательный центр. За бизнес на улице 70 лет Октября владелец просит 25 млн рублей.
Центр находится в цокольном этаже жилого дома. На 163 кв. м располагаются сам бассейн, раздевалка, санузел, зона ожидания и ресепшен.
– Помещение находится в отличном состоянии: свежий ремонт, новое оборудование, система видеонаблюдения. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники, спортивные залы и фитнес-центры, – говорится в объявлении.
Сейчас помещение занимает школа плавания Swim Master.