Омск-Информ
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·Общество

Теперь можно купить обратные билеты из Астаны и городов Ханты-Мансийского автономного округа.

На омском автовокзале рассказали о введении новой услуги. Теперь пассажиры смогут купить обратные билеты на международные и межрегиональные рейсы в Республику Казахстан и города ХМАО.

– У пассажиров рейсов, обслуживаемых ИП Коробейниковым Д.Н., появилась возможность купить обратный билет из г. Астаны, г. Ханты-Мансийска, г. Сургута и г. Нижневартовска в кассах автовокзала г. Омска, а также на официальном сайте АО «Омскоблавтотранс» и сайтах-партнерах, – уточняет АО «Омскоблавтотранс».

Эта услуга платная и составит 12 % от стоимости билета. Обратные билеты подлежат возврату, но только в кассах автовокзала.

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·Общество

Теперь можно купить обратные билеты из Астаны и городов Ханты-Мансийского автономного округа.

На омском автовокзале рассказали о введении новой услуги. Теперь пассажиры смогут купить обратные билеты на международные и межрегиональные рейсы в Республику Казахстан и города ХМАО.

– У пассажиров рейсов, обслуживаемых ИП Коробейниковым Д.Н., появилась возможность купить обратный билет из г. Астаны, г. Ханты-Мансийска, г. Сургута и г. Нижневартовска в кассах автовокзала г. Омска, а также на официальном сайте АО «Омскоблавтотранс» и сайтах-партнерах, – уточняет АО «Омскоблавтотранс».

Эта услуга платная и составит 12 % от стоимости билета. Обратные билеты подлежат возврату, но только в кассах автовокзала.

2411