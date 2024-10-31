В «Доме кино» прошел показ видеоверсии питерского шоу «Классика на Дворцовой».

В Санкт-Петербурге прошел открытый фестиваль документального кино «ГЕО-21». Для омичей ПАО «Ростелеком» организовал показ киноверсии «Классики на Дворовой» – ежегодного концерта Северной столицы. Программа включала в себя множество произведений: от вальса Мюзетты из оперы «Богема» до легендарной «Богемской рапсодии».

Этот концерт проходит под открытым небом в Петербурге и состоялся уже 12-й раз. ПАО «Ростелеком» выступил партнером и поддержал международный кинофестиваль «ГЕО-21». Оператор связи показал полноэкранную видеоверсию питерского концерта в большом зале «Дома кино» в финальный день мероприятия. «Классика на Дворцовой» стала отличным дополнением программы.

– Современные технологии позволяют проводить культурно-массовые мероприятия на новом уровне и, что особенно важно, делают их доступными для широкой аудитории, – подчеркнул Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком». – С 2019 года «Ростелеком» выступает партнером «Классики на Дворцовой», благодаря чему миллионы зрителей смогли насладиться легендарным питерским шоу в цифровом формате. Это мероприятие мы показываем в прямом эфире на канале «Всё ТВ» в видеосервисе Wink. Кроме того, в специальном разделе собрана уникальная коллекция фильмов о концертах прошлых лет.

В программу «ГЕО-21» вошли лучшие документальные работы крупных международных кинофорумов: «Золотой витязь», «Свидание с Россией. Сибирский характер», «Антарес» и других. Площадками проведения кинофестиваля стали городской «Дом кино», киноцентр «Вавилон», ОЦК «Сибиряк», ДК им. В. Е. Часницкого, ЦКСР «Береговой», ДК «Железнодорожник» и Омские муниципальные библиотеки.

– Мы с большим удовольствием представили зрителям видеоверсию «Классики на Дворцовой», – рассказала Татьяна Карпинина, директор городского «Дома кино». – Благодаря цифровым возможностям нам удалось прикоснуться к этому масштабному событию и прочувствовать атмосферу концерта. Остались яркие эмоции от потрясающих красочных номеров, костюмов и декораций.

По традиции в оперном шоу приняли участие популярные коллективы города Санкт-Петербурга: Академический симфонический оркестр филармонии и Концертный хор. За хореографию отвечали артисты Академического театра балета им. Л. Якобсона, команды танцевально-спортивного клуба «Дуэт» и Формэйшн «Вера», а также воспитанницы Московской комплексной школы олимпийского резерва «Север».