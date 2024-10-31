Омск-Информ
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·Общество

Пользователям советуют перейти с Gmail на российские сервисы.
Портал «Госуслуги» прислал некоторым пользователям уведомления с просьбой поменять почту. Из-за изменений в политике Google аккаунты на портале, привязанные к сервису Gmail, советуют привязать к почте на других платформах.
На почту приходят не только письма от портала, но и коды для восстановления паролей. Переход на российскую почти повысит безопасность.
В качестве альтернативы предлагается воспользоваться, например, сервисом @xmail.ru.
1286
·Общество

Пользователям советуют перейти с Gmail на российские сервисы.
Портал «Госуслуги» прислал некоторым пользователям уведомления с просьбой поменять почту. Из-за изменений в политике Google аккаунты на портале, привязанные к сервису Gmail, советуют привязать к почте на других платформах.
На почту приходят не только письма от портала, но и коды для восстановления паролей. Переход на российскую почти повысит безопасность.
В качестве альтернативы предлагается воспользоваться, например, сервисом @xmail.ru.
1286