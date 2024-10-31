Омск-Информ
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·Общество

Всего в доме 315 квартир.
В микрорайоне Прибрежный-2 в Кировском округе ввели в эксплуатацию новый 16-этажный дом. Он располагается по адресу: улица А. Н. Кабанова, 2. Застройщик – ООО «Производственно-строительная компания «Трест № 4».
В доме 315 квартир: 152 однокомнатные, 91 двухкомнатная, 57 трехкомнатных и 15 четырехкомнатных. Площадь жилья составляет 17,7 тыс. кв. м.
В многоэтажке предусмотрено 6 коммерческих помещений. Отметим, что на первом этаже уже открылся продуктовый магазин.
Ранее в Центральном округе построили дом с семикомнатными квартирами.
1213
·Общество

Всего в доме 315 квартир.
В микрорайоне Прибрежный-2 в Кировском округе ввели в эксплуатацию новый 16-этажный дом. Он располагается по адресу: улица А. Н. Кабанова, 2. Застройщик – ООО «Производственно-строительная компания «Трест № 4».
В доме 315 квартир: 152 однокомнатные, 91 двухкомнатная, 57 трехкомнатных и 15 четырехкомнатных. Площадь жилья составляет 17,7 тыс. кв. м.
В многоэтажке предусмотрено 6 коммерческих помещений. Отметим, что на первом этаже уже открылся продуктовый магазин.
Ранее в Центральном округе построили дом с семикомнатными квартирами.
1213