Он располагается в Центральном округе неподалеку от Областной клинической больницы на Березовой.

В Омске ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом по адресу: улица Ю. М. Нагибина, 44. Как сообщили в мэрии, девятиэтажку (1 – технический) построило ООО «Специализированный застройщик «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон».

Площадь нового дома в жилом комплексе «Дачный» составляет 18 тыс. кв. м. Он состоит из 138 квартир: 14 однокомнатных, 51 двухкомнатной, 57 трехкомнатных, 13 четырехкомнатных, 3 семикомнатных.

В доме шесть лифтов. Имеется подземный паркинг площадью 1,4 тыс. кв. м, рассчитанный на 60 автомобилей.