Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Участок располагается параллельно Красному Пути в районе остановки «Рабиновича».

Участок на пересечении улиц Яковлева и Добровольского в Омске купил индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. За 450 кв. м земли он заплатил 7,1 млн рублей, на 600 тыс. рублей больше начальной цены, благодаря чему обошел двух других претендентов. Ранее земля находилась в федеральной собственности. Ее можно использовать для общественно-деловых целей: строительства офиса, объекта образования, здравоохранения, спорта или культуры. По данным сервиса «Руспрофиль», Евгений Коновалов занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

·Экономика/Бизнес

Участок располагается параллельно Красному Пути в районе остановки «Рабиновича».

Участок на пересечении улиц Яковлева и Добровольского в Омске купил индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. За 450 кв. м земли он заплатил 7,1 млн рублей, на 600 тыс. рублей больше начальной цены, благодаря чему обошел двух других претендентов. Ранее земля находилась в федеральной собственности. Ее можно использовать для общественно-деловых целей: строительства офиса, объекта образования, здравоохранения, спорта или культуры. По данным сервиса «Руспрофиль», Евгений Коновалов занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.