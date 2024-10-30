Омск-Информ
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·Общество

Там появятся также новые деревья и цветы.
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина рассказала «Коммерческим вестям», какое благоустройство ждет территорию дендросада им. Гензе. На неогороженной территории планируется организовать маленькое «Зарядье» (парк в Москве): посадить деревья, цветы, благоустроить пруды, сделать кинотеатр под открытым небом, визит-центр и лектории.
Власти оценивают проект, смета которого сейчас проходит экспертизу, в 800 млн рублей. Планируется, что средства предоставят благотворители.
·Общество

Там появятся также новые деревья и цветы.
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина рассказала «Коммерческим вестям», какое благоустройство ждет территорию дендросада им. Гензе. На неогороженной территории планируется организовать маленькое «Зарядье» (парк в Москве): посадить деревья, цветы, благоустроить пруды, сделать кинотеатр под открытым небом, визит-центр и лектории.
Власти оценивают проект, смета которого сейчас проходит экспертизу, в 800 млн рублей. Планируется, что средства предоставят благотворители.