Подробностями резонансного инцидента поделилась одногруппница студента, совершившего нападение на преподавателя.

Одногруппница студента ОмГУ имени Достоевского, напавшего на преподавателя с газовым баллончиком, рассказала новые подробности инцидента. Как выяснилось, студент поджидал свою жертву в туалете, сообщает «АиФ в Омске». Молодой человек не скрывал негативного отношения к преподавателю и неоднократно ему угрожал.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в понедельник, 28 октября, в корпусе вуза на проспекте Мира, 55. Не сумевший сдать экзамен 23-летний студент распылил в лицо своего преподавателя газовый баллончик и сбежал. Нападавший вскоре был задержан полицией, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Свой поступок парень объяснил «эмоциональным всплеском». В содеянном он не раскаивается.

– Мы все были в шоке, это действительно ужасно. После инцидента у нас как раз должна быть пара с этим преподавателем, но, когда он зашел в кабинет в ужасном состоянии, мы потеряли дар речи, – вспоминает события вчерашнего дня одногруппница нападавшего. – Кто-то чуть не заплакал. Преподаватель вошел в кабинет и сказал: «Пары не будет. На меня только что совершил нападение ваш одногруппник».

По словам девушки, преподаватель, которому студент не смог сдать экзамен и напал на него с баллончиком, строгий и требовательный.

– Преподаватель очень требовательный и имел привычку отчислять студентов, если они не учили. Но это адекватно проявленным знаниям, – считает студентка. – До этого у студентов были две пересдачи и последняя с комиссией, которая и состоялась вчера. На комиссии, помимо этого студента, отчислили еще двух.

Студент, совершивший хулиганский поступок, давно проявлял себя не с лучшей стороны.

– Он мог угрожать данному преподавателю за глаза. Не скрывал, что его ненавидит. Кроме того, был достаточно специфичным по поведению. Группа его побаивалась и, честно, вздохнула с облегчением, когда его отчислили, – отметил еще один студент, учившийся с нападавшим.

В обстоятельствах скандального инцидента сейчас разбираются правоохранители.