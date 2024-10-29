Молодой человек, оказывается, неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В омской полиции сообщили новые детали о вчерашнем инциденте с распылением перцового баллончика в лицо преподавателю ОмГУ. Парень, сделавший это, убежал. Оказалось, что студент пошел на проступок из-за несданного экзамена. Известно, что преподаватель уже вернулся к работе. Полиция и прокуратура инициировали проверку по факту инцидента.

Правоохранители сообщили, что 23-летнего студента задержали и доставили в отдел полиции, а затем в Следком.

Свои действия молодой человек попытался объяснить «эмоциональным всплеском», возникшим из-за неудачной попытки пересдачи экзамена.

- Был зол из-за того, что не сдал экзамен. У меня был эмоциональный всплеск. В содеянном не раскаиваюсь, - заявил студент.

Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, выясняя подробности случившегося.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы.