Омск-Информ
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·Общество

Четверо нарушителей закона приняли православие и встали на путь исправления.
В омской колонии-поселении № 12 прошел обряд крещения осужденных. Православие приняли четыре человека.
– Таинство по всем христианским обычаям совершил клирик Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы города Омска протоиерей Алексей Конопацкий, – сообщает пресс-служба УФСИН.
Священнослужитель пожелал принявшим православие душевных сил и скорейшего освобождения. За что мужчины попали в колонию, не уточняется.
·Общество

Четверо нарушителей закона приняли православие и встали на путь исправления.
В омской колонии-поселении № 12 прошел обряд крещения осужденных. Православие приняли четыре человека.
– Таинство по всем христианским обычаям совершил клирик Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы города Омска протоиерей Алексей Конопацкий, – сообщает пресс-служба УФСИН.
Священнослужитель пожелал принявшим православие душевных сил и скорейшего освобождения. За что мужчины попали в колонию, не уточняется.