Исполняющий обязанности прокурора области поручил улучшить бытовое и медицинское обеспечение осужденных и соблюдать их трудовые права.

Исполняющий обязанности прокурора области поручил улучшить бытовое и медицинское обеспечение осужденных и соблюдать их трудовые права.

Колонию-поселение № 12, которая находится в микрорайоне Осташково, посетили и.о. руководителя прокуратуры Омской области Андрей Хамошин, Омский прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ Андрей Леонов, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Омской области Сергей Балдин и представители Общественной наблюдательной комиссии Омской области.

Они обошли общежития отрядов жилой зоны, помещения производственной зоны, а также столовую.

Кроме того, Андрей Хамошин провел личный прием осужденных, трудоустроенных на подсобном хозяйстве в селе Никоновка Омского района, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Как оказалось, прокурору понравилось не все. По итогам проверки Хамошин поручил руководителям учреждения и регионального УФСИН принять дополнительные меры к улучшению бытового и медицинского обеспечения осужденных, а также соблюдению их трудовых прав.