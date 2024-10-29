По данным специалистов, за три года в регионе может стать на 57,6 жителя меньше. Но это при неблагоприятном раскладе.

Обнародован прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год и на период до 2027 года. По документу среднегодовая численность населения Омской области в 2023 году составила 1825,1 тыс. человек.

Однако, по оценкам специалистов, количество жителей региона будет снижаться все последующие три года. Так, в 2024 году она составит 1810,9 тыс. человек. В 2025 году в регионе станут жить 1796,3–1796,8 тыс. человек, в 2026-м — 1781,7–1783 тыс. человек, в 2027 году – 1767,5–1769,5 тыс. человек.

Таким образом, при неблагоприятном прогнозе за три года численность населения может снизиться на 57,6 тыс. человек. Чем вызваны эти процессы, не озвучивается.