Владельцы заведения намерены реализовать себя в другом бизнесе.

В начале октября стало известно, что кафе «Чайная юрта», работавшее в парке «Зеленый остров» более 10 лет, закрывается. Поскольку точка признана незаконным нестационарным объектом. Владелец до последнего надеялся открыть подобное заведение в другой части этой территории.

Однако сегодня, по данным NGS55.RU, кафе начали разбирать. К юртам подъехала грузовая машина. У сотрудников есть 10 дней для переезда. Собственники намерены продать юрту, чтобы поставить ее, например, на базе отдыха.

Кафе «Чайная юрта» работает с 2013 года. Сперва оно находилось на территории «Омской крепости», однако из-за реконструкции комплекса его закрыли и выставили на продажу. Затем заведение перенесли на «Зеленый остров». Когда началась реконструкция парка, юрту планировали перенести на другую площадку внутри зеленой зоны, но не получилось.