Стали известны подробности такого решения. Заведение работало с 2013 года.
Сегодня, 5 октября, в соцсетях кафе «Чайная юрта» появилась информация о дальнейшей судьбе точки. Представители заведения поставили точку в вопросе возвращения кафе в парк «Зеленый парк»
- Не оправдали мы ваших ожиданий. Кафе "Чайная Юрта" не откроется. От администрации Советского административного округа нам пришло уведомление о незаконном размещении нестационарного торгового объекта на территории ПКиО "Зелёный остров", - сообщили в заведении «Чайная юрта».
Также они добавили, что сейчас в поисках покупателя объекта.
- На данный момент ищем покупателей на юрты, как отдельные постройки. Может кому нужно на базу отдыха?, - спросили представители точки свою аудиторию в соцсетях.
Напомним, что кафе «Чайная юрта» работает с 2013 года. Сперва оно находилось на территории Омской крепости, однако из-за реконструкции комплекса его закрыли и выставили на продажу. Затем заведение перенесли на «Зеленый остров», в котором неоднократно проводились музыкальные вечера и творческие мероприятия. Сперва сообщалось о том, что «Чайная юрта» остается в парке «Зеленый остров», но меняет свое местоположение. В тот момент кафе начали собирать заново на новом месте, однако планам не было суждено сбыться. Теперь стало понятно, что «Чайная юрта» расстается с парком «Зеленый остров».