Омск-Информ
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·Общество

Победитель торгов будет в течение года заниматься продажей электронных проездных билетов. Точки продаж должны быть вне теплых остановок.

АО «Пассажирсервис», подведомственное департаменту транспорта омской мэрии, ищет подрядчика, который в течение года будет заниматься продажей электронных проездных билетов на территории города. Киоски, где реализуются и пополняются карты «Омка», должны будут находиться вне теплых остановок.

Начальная цена контракта составляет 8,5 млн рублей. Победителя торгов назовут после ноябрьских праздников.

Сегодня в Омске работают 74 точки продажи и пополнения карт «Омка». Этим занимается индивидуальный предприниматель Наталья Корнеева (сеть «Дилижанс»).

·Общество

Победитель торгов будет в течение года заниматься продажей электронных проездных билетов. Точки продаж должны быть вне теплых остановок.

АО «Пассажирсервис», подведомственное департаменту транспорта омской мэрии, ищет подрядчика, который в течение года будет заниматься продажей электронных проездных билетов на территории города. Киоски, где реализуются и пополняются карты «Омка», должны будут находиться вне теплых остановок.

Начальная цена контракта составляет 8,5 млн рублей. Победителя торгов назовут после ноябрьских праздников.

Сегодня в Омске работают 74 точки продажи и пополнения карт «Омка». Этим занимается индивидуальный предприниматель Наталья Корнеева (сеть «Дилижанс»).