Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Инфляция в стране складывается существенно выше июльского прогноза, поэтому регулятор ужесточает денежно-кредитную политику.

Совет директоров Банка России на своем сегодняшнем заседании принял решение о существенном повышении ключевой ставки. Она вырастет сразу на двести базовых пунктов, с 19 до 21 % годовых.

Регулятор объяснил свои действия тем, что инфляция в стране складывается существенно выше июльского прогноза ЦБ. Спрос на товары и услуги растет гораздо быстрее, чем их предложение, а дополнительные бюджетные расходы ведут к дефициту казны. Чтобы снизить инфляционные ожидания, Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику. Ключевая ставка продолжит расти и дальше.

Благодаря предпринимаемым действиям годовая инфляция снизится до 4,5–5 %.

·Экономика/Бизнес

Инфляция в стране складывается существенно выше июльского прогноза, поэтому регулятор ужесточает денежно-кредитную политику.

Совет директоров Банка России на своем сегодняшнем заседании принял решение о существенном повышении ключевой ставки. Она вырастет сразу на двести базовых пунктов, с 19 до 21 % годовых.

Регулятор объяснил свои действия тем, что инфляция в стране складывается существенно выше июльского прогноза ЦБ. Спрос на товары и услуги растет гораздо быстрее, чем их предложение, а дополнительные бюджетные расходы ведут к дефициту казны. Чтобы снизить инфляционные ожидания, Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику. Ключевая ставка продолжит расти и дальше.

Благодаря предпринимаемым действиям годовая инфляция снизится до 4,5–5 %.