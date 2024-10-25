В микрорайон «Зеленая Река» запустят все-таки троллейбус.

В омском правительстве уточнили ранее озвученную информацию о запуске трамваев в микрорайон «Зеленая Река», который возводит компания «Эталон». Туда все-таки собираются запустить троллейбусную сеть.

Помимо жилого комплекса, в этой части Левобережья собираются построить несколько школ, детских садов, многофункциональный спортивный комплекс с катком и бассейном, медицинский центр для взрослых и детей, а также прогулочные дорожки и зоны отдыха. Планируется возвести три школы на 3522 учебных места и семь детских садов на 1825 мест.

Отметим, что первые три корпуса первой очереди «Зеленой Реки» уже сданы в эксплуатацию. Всего же в проекте предусмотрено семь очередей. Общий объем жилья составит более 1 млн кв. м.

Трамваи как вид транспорта исчезли с Левобережья 17 лет назад. Пути разобрали во время строительства еще прежней «Арены Омск». Для камбэка трамваев инфраструктуру под них в эту часть Омска пришлось бы создавать заново.