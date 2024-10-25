Потерял хозяйку и озлобился на мир: в омском зоопарке поселился яванский макак Жора

До Омска обезьяна развлекала гостей на яхте в Геленджике.

В омском зоопарке «Вилла» поселился яванский макак Жора. Животное 10 лет назад привезли в Россию из Таиланда. Обезьяну использовали для развлечения туристов на яхте его владельцы, которые жили в Геленджике.

По словам владельца зоопарка «Вилла»Ксении Федоровой, Жора любил свою хозяйку и слушался ее. Однако владельцы развелись, а потом хозяйка умерла. Как уточняет «Омскрегион», после этого макак остался жить с ее матерью в Омске, где его заточили в клетку.

Жора стал агрессивным, терроризируя новую хозяйку и соседей, выходя гулять на балкон. В зоопарке макак стал более дружелюбным.