Временная мера вызвана капитальным ремонтом путей в районе остановки «Улица Котельникова».

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об изменении движения трамваев из-за капитального ремонта в районе пересечения улиц Котельникова и Марченко. В связи с этим всего на один вечер, с 21:30 25 октября до 5:30 26 октября, составы временно проследуют в направлении улицы Котельникова до трамвайного депо.

В частности, трамвай № 2 после 21:20 поедет от конечного пункта «Ул. Б. Хмельницкого»; трамвай № 4 после 20:20 при отправлении от конечного пункта «Пос. Амурский»; трамвай № 8 после 20:40 при отправлении от конечного пункта «Ул. Б. Хмельницкого»; трамвай № 9 после 20:50 при отправлении от конечного пункта «Ул. 3-й Разъезд».

Отметим, что ремонт трамвайных путей длится с апреля 2024 года.