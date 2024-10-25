Алена Хоценко назвала Омск «прекрасным городом с множеством интересных событий».

Супруга омского губернатора Виталия Хоценко запустила свой телеграм-канал. Об этом решении Алена Хоценко объявила накануне. Сейчас у нее более 270 подписчиков.

– Омск – прекрасный город с множеством интересных событий! Более чем за год жизни здесь мне удалось познакомиться с восхитительными людьми, которые неравнодушны к родному региону. О них и не только буду писать в своем канале, – сообщила жена главы региона.

В своем первом посте Алена Хоценко рассказала о посещении центра развития особенных детей «Дитя Вселенной», где открылся зал для занятий с использованием специализированного оборудования. Он станет важным инструментом в инклюзивной работе. Также супруга губернатора провела встречу с уполномоченным по правам ребенка в Омской области Елизаветой Степкиной. Они обсудили дальнейшие планы развития центра «Дитя Вселенной», в том числе создание инфраструктуры для формирования у детей ИТ-навыков.