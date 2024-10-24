На уровне региона вводится запрет склонения к искусственному прерыванию беременности. За это предусмотрены штрафы.

На сегодняшнем заседании областного Заксобрания депутаты рассмотрели проект закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области»». Документ в региональный парламент внес губернатор Виталий Хоценко. Целью законопроекта он назвал защиту здоровья женщин и повышение рождаемости.

– Важно защитить будущих мам от недобросовестных людей, которые вместо заботы о материнстве, детстве и будущем нашей страны думают о наживе, – отметил глава региона.

За склонение беременных женщин к абортам на уровне региона вводятся штрафы, которые будут распространяться в том числе на частные клиники:

от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц;

от 20 до 40 тысяч для должностных лиц;

от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.

Снижение числа абортов без медицинских и социальных показаний, напомнили в правительстве региона, – важный аспект повышения рождаемости. Принятие нового закона позволит создать безопасную для семьи, материнства, отцовства и детства информационную среду, препятствующую распространению деструктивных идеологий, отрицанию естественного продолжения жизни, ценности многодетности.