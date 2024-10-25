«Ростелеком» провел модернизацию транспортной системы в городе.

Компания «Ростелеком» завершила очередной этап работ по цифровизации транспортной системы Омской области в рамках контракта с управлением дорожного хозяйства региона. Оператор провел модернизацию 15 светофоров, внедрив систему автоматизированного мониторинга дорожной обстановки. Для регулировки движения была разработана единая платформа управления оборудованием.

– Внедрение цифровых решений призвано оптимизировать движение автотранспорта в Омске одновременно с повышением уровня безопасности на дорогах, – подчеркнул Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком». – Цифровизация призвана увеличить пропускную способность городской улично-дорожной сети и сократить время ожидания на перекрестках. В настоящее время светофоры функционируют автономно, и их работу удаленно контролирует транспортный инженер. А после реализации инновационного решения будет возможно регулирование с использованием принципа «зеленой волны» и адаптивное управление.

Теперь система может в режиме реального времени анализировать ситуацию. Она оценивает степень загруженности дорог и передает эту информацию в центр мониторинга и управления.

– Интеллектуальные светофоры позволят гибко регулировать движение на дорогах благодаря мониторингу трафика, – рассказал Сергей Коваленко, директор КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области». – В зависимости от объема транспортных средств время работы зеленого сигнала может быть увеличено для любого из направлений. Эти меры помогут оптимально использовать разрешающий сигнал светофора, что уменьшит время ожидания на перекрестках, улучшит их проходимость и сократит пробки на городских магистралях.

До конца года «Ростелеком» также установит 12 пунктов учета интенсивности транспортных потоков, с помощью которых будет регулироваться длительность работы фаз светофора, а также оснастит 29 перекрестков детекторами, анализирующими автомобильный трафик в режиме онлайн.

Ранее по проекту специалисты «Ростелекома» разработали подсистему управления трафиком, оцифровали светофорные объекты на 28 перекрестках Левобережья и на улицах Красный Путь и 10 лет Октября.