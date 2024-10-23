Турпоток из Омской области этой осенью значительно вырос, самые популярные направления – это Казахстан, Турция и Абхазия, страны Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Наиболее популярными странами для посещения у омичей в бархатный сезон стали Казахстан, Турция и Абхазия. Там отдохнуло 67 % от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года популярность азиатских стран выросла на 37 %, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5 %. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».

За первую половину осени туристический поток из Омской области вырос на 19 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона стал Казахстан. Страна забрала на себя около 44 % всех выезжающих за рубеж жителей региона. Турция с большим отрывом занимает вторую строчку по посещаемости, следом идет Абхазия. В топ-5 направлений по числу туристов вошли также Грузия и Египет. Кроме того, жители области отправлялись на отдых в ОАЭ, Таиланд и Китай.

Наибольший прирост турпотока из России в целом (48 %) демонстрируют страны Азии. Доля азиатских стран среди путешествий россиян составила 14 % от общего числа. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Японию. А наибольший рост продемонстрировали Вьетнам (135 %), Гонконг (96 %) и Япония (95 %).

Любопытно, что цены на авиабилеты на данные направления в целом сохранились на прежнем уровне либо упали на 3–40 % в зависимости от страны. Исключение – Таиланд, куда билеты подорожали на 17 % по сравнению с сентябрем – октябрем прошлого года.

Количество поездок россиян на африканский континент выросло на 16 %. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте – Египет, Тунис и Марокко.

В страны Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали летать на 13 % больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты (19 %) и Иран (4 %). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42 %).

Небольшой прирост популярности у российских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 13 %. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48 %), Румынию (42 %) и Венгрию (41 %).

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 24 % меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 14 %, а билеты подорожали на 15 %. Второе и третье по популярности место, после США, занимают Куба и Мексика, это связано с наличием прямых перелетов из России.

Аналитики МегаФона зафиксировали небольшой рост поездок в страны Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился на 17 %, а чаще всего россияне посещали Австралию, Танзанию и Новую Зеландию.

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