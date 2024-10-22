Глава Минздрава обещал сохранить социальные выплаты сотрудникам двух отделений, которые примкнут к омскому диагностическому центру.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов отреагировал на данные о реорганизации Тарской центральной районной больницы. Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что в связи с этими преобразованиями сотрудники учреждения боятся потерять свои социальные выплаты.

Глава Минздрава подтвердил планы на реорганизацию работы диагностического и лабораторного отделений Тарской ЦРБ. Их отдадут в ведение Омского клинического диагностического центра.

– Тарская ЦРБ является опорным медучреждением для северных районов региона и выполняет все диагностические обследования для их населения. Объем выполняемых ЦРБ на данных момент исследований недостаточен, за частью обследований жителям приходится ездить в Омск, – пояснил Маркелов. – Диагностическая служба Тары явно требует реорганизации. Рассматриваю вопрос организации диагностических и лабораторных исследований в Таре с участием клинического диагностического центра. Сейчас специалисты проводят технический и инженерный анализ существующего оборудования и условий подключения.

По данным главы ведомства, за 9 месяцев этого года в Омске (КДЦ и онкодиспансер) для пациентов из северных районов было выполнено 152 782 лабораторных исследований, 735 МРТ и 719 МСКТ. Министр обещал сохранить выплаты специалистам тарской ЦРБ после реорганизации.