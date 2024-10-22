Их передадут в ведение Омского диагностического центра.

В Центральной районной больнице в Таре, на севере Омской области, планируется оптимизировать три отделения. По данным источников паблика «Тара360» в соцсети «ВКонтакте», рентгенологическое, лечебно-диагностическое и лабораторное отделения планируется передать в Омский диагностический центр.

– Работать персонал будет в нашей ЦРБ, жить в Таре, а числиться за Омским диагностическим центром... Непонятно, зачем это нужно и кому, – приводит слова одного из сотрудников автор паблика.

Работники больницы предполагают, что после оптимизации останутся без социальных выплат для специалистов отдаленных больниц, 30 тысяч рублей в месяц медсестрам и 50 тысяч рублей врачам. Когда произойдет реформирование и действительно ли оно случится, неизвестно.