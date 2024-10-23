Оператор T2 включил VoLTE в 23 регионах. В Сибири технология передачи «голоса» по сети 4G уже запущена в Томске, Горно-Алтайске и Барнауле.

Компания Т2 начала масштабное развертывание технологии VoLTE на регионы в августе. За первый месяц работ оператор покрыл два региона, в сентябре – шесть, за три недели октября – еще 15. Специалисты Т2 последовательно открывали доступ к VoLTE различным группам клиентов и проводили тесты корректности работы технологии и тарификации. Мобильный оператор осуществил переход на новую технологию в сотрудничестве с «НТЦ ПРОТЕЙ». Эта компания более 20 лет занимается разработкой и производством программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. В результате это позволило внедрить Voice over LTE с использованием компонентов отечественного производителя уже в восьми регионах присутствия оператора, включая Томск, Улан-Уде, Оренбург, Курган, Биробиджан, Екатеринбург, Иваново и ХМАО.

– Сотрудничество с Т2 – это важный стратегический шаг для повышения технологической независимости страны и необходимый ответ на вызовы текущей ситуации, – комментирует вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» Владимир Фрейнкман. – И это только часть масштабной совместной работы. Возможности российских разработчиков оказались соразмерны требованиям оператора уровня Tier1, что подтвердили итоги опытной эксплуатации. Техническая экспертиза обеих сторон, несомненно, выросла благодаря этому проекту, а абоненты получили доступ к современным сервисам.

Помимо перечисленных территорий, VoLTE стала доступна в Горно-Алтайске, Пензе, Чебоксарах, Кирове, Саратове, Ижевске, Самаре, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Йошкар-Оле, Краснодаре, Майкопе, Барнауле и Саранске. На текущий момент сервисом уже пользуется 51 % клиентов, при этом голосовой трафик в сети LTE охватывает около 53 % всех звонков в доступных регионах.

– Запуск VoLTE становится логичным продолжением всех масштабных работ, которые Т2 провела в 2024 году, – рассказывает технический директор Т2 Алексей Дмитриев. – Мы видим в этом шаг вперед и возможность для наших клиентов оценить новый опыт общения без прерывания подключения к сети интернет. Переход на VoLTE – это очередной этап нашего пути к дальнейшему развитию и улучшению качества связи для наших пользователей. В этом мы преследуем глобальную цель – обеспечить абонентов современными сервисами и возможностями, которые могут стать частью их повседневной жизни.

Оператор продолжает работу по включению VoLTE, в планах до конца 2024 года сделать услугу доступной во всех регионах присутствия.

– В наших интересах – соответствовать требованиям клиентов, – подчеркивает заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева. – Сейчас потребление дата-трафика настолько велико, что оставаться без подключения к интернету даже на недолгое время в процессе общения голосом для клиентов уже может показаться неудобным. Мы совместно с техническим департаментом поставили большую задачу – охватить технологией VoLTE регионы присутствия Т2 до конца года. Рост потребления услуги в регионах, в которых сервис уже доступен, показывает, что мы двигаемся в правильном направлении.

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые вызовы по сети 4G, обеспечивать при этом непрерывное подключение к интернету, быстрое соединение с вызываемым абонентом и высокое качество передачи речи. Вызов на VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик. Для использования звонков в 4G клиенту достаточно включить опцию VoLTE в настройках своего смартфона, но в ряде случаев технология запускается автоматически. Звонки в сети LTE при этом не расходуют включенный в тариф пакет мобильного интернета. Другое важное преимущество – медленный расход ресурса аккумулятора, так как смартфону теперь не нужно переключаться в стандарт 2G/3G.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама