Омск-Информ
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·Образование

Павел Корчагин с марта исполняет обязанности руководителя вуза.

Наблюдательный совет Омского политехнического университета выдвинул исполняющего обязанности ректора Павла Корчагина на пост руководителя вуза. Дальше его кандидатуру рассмотрит Министерство образования и науки РФ. 

Претендент на должность пришел работать в политех из СиБАДИ. Общий стаж работы его превышает 27 лет, а управленческий опыт более 19 лет. Обязанности руководителя ОмГТУ исполняет с марта после Василия Фефелова.

·Образование

Павел Корчагин с марта исполняет обязанности руководителя вуза.

Наблюдательный совет Омского политехнического университета выдвинул исполняющего обязанности ректора Павла Корчагина на пост руководителя вуза. Дальше его кандидатуру рассмотрит Министерство образования и науки РФ. 

Претендент на должность пришел работать в политех из СиБАДИ. Общий стаж работы его превышает 27 лет, а управленческий опыт более 19 лет. Обязанности руководителя ОмГТУ исполняет с марта после Василия Фефелова.