Омск-Информ
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·Общество

Однако неполадки продлились не так долго, как в прошлый раз. Их уже устранили.
Сегодня утром некоторые омичи снова столкнулись с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте по СБП (с помощью NFC-табличек с QR-кодами). Как сообщают «Вести Омск», при попытке получить скидку банк отклонял операцию.
Перебои оказались временными и связаны с техническими работами на сервере. Их уже устранили.
Отметим, что оплата по QR-коду дает пассажирам скидку 8 рублей. То есть омичи могут платить не 35, а 27 рублей за поездку.
Напомним, 1 октября в системе также произошел сбой. Он продлился целый день. При этом чиновники пообещали вернуть горожанам переплату.
·Общество

Однако неполадки продлились не так долго, как в прошлый раз. Их уже устранили.
Сегодня утром некоторые омичи снова столкнулись с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте по СБП (с помощью NFC-табличек с QR-кодами). Как сообщают «Вести Омск», при попытке получить скидку банк отклонял операцию.
Перебои оказались временными и связаны с техническими работами на сервере. Их уже устранили.
Отметим, что оплата по QR-коду дает пассажирам скидку 8 рублей. То есть омичи могут платить не 35, а 27 рублей за поездку.
Напомним, 1 октября в системе также произошел сбой. Он продлился целый день. При этом чиновники пообещали вернуть горожанам переплату.