Однако неполадки продлились не так долго, как в прошлый раз. Их уже устранили.

Сегодня утром некоторые омичи снова столкнулись с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте по СБП (с помощью NFC-табличек с QR-кодами). Как сообщают «Вести Омск», при попытке получить скидку банк отклонял операцию.

Перебои оказались временными и связаны с техническими работами на сервере. Их уже устранили.

Отметим, что оплата по QR-коду дает пассажирам скидку 8 рублей. То есть омичи могут платить не 35, а 27 рублей за поездку.