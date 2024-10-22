Оператор Т2 разместил новое оборудование, которое обеспечит улучшенное покрытие.

Инженеры компании Т2 разместили дополнительные базовые станции в Омском, Любинском, Таврическом и Марьяновском районах. Это позволило более равномерно распределить нагрузку на сеть и расширить покрытие.

Эти работы сразу же помогли улучшить связь в селах Андреевка, Прииртышье, Заря Свободы, деревне Петровке, поселке Северо-Любинском. Обновления интернета смогут опробовать более 6,5 тысячи человек – теперь в этих районах скорость не хуже, чем в центре Омска. Это позволит более комфортно пользоваться цифровыми сервисами, звонить по видеосвязи, смотреть фильмы в HD-формате.

– Для наших клиентов очень важна надежность связи, поэтому мы активно развиваем сеть по всей области – расширяем покрытие и увеличиваем емкость сети, – подчеркивает директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин. – Пять лет назад услуги t2 были доступны 93 % жителей региона, сейчас по этому показателю мы приближаемся к 100 %. Также мы наращиваем скорость интернета. В этом году мы провели рефарминг – перераспределение частот – в Омске и десяти крупнейших районных центрах области. Благодаря этому наши клиенты стали качать на 30–40 % быстрее.

Кроме того, покрытие точечно улучшили в селе Харино, поселках Горячий Ключ, Ачаирский, Ростовка, Камышловский. Установив дополнительные базовые станции, оператор увеличил емкость сети и закрыл небольшие «белые пятна», обеспечив стабильную связь и быстрый 4G-интернет всем жителям.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама