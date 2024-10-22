Кадровый проект призван помочь омичам найти надежное и стабильное место работы, которое готово предоставить предприятие.

Чтобы отблагодарить людей, связавших с предприятием свою судьбу, «Омскэлектро» запустило кадровый проект «Трудовые династии».

– Для «Омскэлектро» большая гордость и честь понимать, что все усилия, вложенные в организацию труда и досуга сотрудников, приносят свои плоды – помогают людям найти надежное, стабильное место работы с хорошим доходом и фокусом на баланс между работой и отдыхом. Наш коллектив всегда рад приветствовать в своих рядах новых специалистов и с нетерпением ждет тех, кто готов вместе с нами делать жизнь омичей светлее! Я очень рад возможности рассказать о поколениях в нашем коллективе, которые являются примером настоящих ценностей – любви к своей профессии, семье и людям, для которых они работают, – пояснил цель проекта генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.

Как оказалось, на предприятии трудятся семейные династии, чей общий трудовой стаж насчитывает не один десяток лет. К ним относится, в частности, семья Мамонтовых. Первым из ее состава еще в 2001-м в «Омскэлектро» на должность начальника диспетчерской службы пришел работать Константин Александрович Мамонтов. Позже к нему присоединилась жена Елена Дмитриевна и начала работать инспектором. В 2016 году в «Омскэлектро» пришла и Марина Константиновна Силкина, дочь Мамонтовых.

– Для меня важно, чтобы меня определяли по моей работе и моим заслугам, а не потому, чья я дочь, – подчеркнула Марина Константиновна. – Я очень хотела работать здесь и потратила много сил, чтобы получить качественное образование, уже во время учебы именно здесь проходила практику. Сейчас благодаря тому, что я много участвую в жизни предприятия, меня многие знают именно по моей работе, а не по моей фамилии.

Несмотря на то как сильно «Омскэлектро» ценит доверие сотрудников и радуется, когда работать на предприятие приходят новые поколения уже известных в коллективе фамилий, главный фокус внимания – на личные достижения. Ни одна заслуга не остается без внимания руководства, поэтому ответственным и трудолюбивым требуется лишь время, чтобы вырасти по карьерной лестнице, и все Мамонтовы знают это по личному опыту.

Глава династии Константин Александрович Мамонтов в настоящее время работает в Центре управления регионами (ЦУР). Здесь специальная система отслеживает обращения граждан из открытых источников вроде соцсетей или комментариев в блогах. Если в такой заявке упомянут «Омскэлектро», она попадает к Константину Александровичу, и именно он должен решить, кто будет разбираться с проблемой. Чтобы выполнять эту работу эффективно, нужно досконально знать, как устроено «Омскэлектро», чем занимается и за что отвечает каждый отдел. Именно благодаря внушительному, больше 20 лет, опыту Константина Александровича, его трудолюбию и ответственности, «Омскэлектро» смогло положиться на него в работе над такой трудоемкой задачей.

Елена Дмитриевна сейчас инженер первой категории в группе аналитики и баланса. Ее задача состоит в том, чтобы оценить потребление энергии на предприятиях и у обычных потребителей и рассчитать объемы отпущенной и принятой в «Омскэлектро» электроэнергии, отследить потери в сетях, свести все воедино, чтобы правильно рассчитать размеры платы за электроэнергию.

– У меня карьерный рост шел потихонечку, планомерно. Я свою карьеру начинала с должности инспектора, потом старшим инспектором стала, со временем стала инженером первой категории. Мне нравится моя работа, любая в любом отделе. Хоть в инспекции я работала, и здесь, в аналитике, с удовольствием на работу иду. Единственное, я считаю, что работа в инспекции более заметная, все же постоянно с людьми работаешь. В аналитике наш труд меньше замечают те, кто здесь не работает, тем не менее это тоже очень важно. Если я правильно посчитала, то и в сетях потери будут маленькие, баланс соберется. В энергетике много разных направлений, и каждое значимо по-своему, – сообщила Елена Дмитриевна.

Мамонтовы отмечают, что энергетика разнообразна и работают в ней специалисты различных профилей.

– У меня до сих пор, когда слышат, что я работаю в «Омскэлектро», с полными ужаса глазами спрашивают: «Ты что, в «кошках» на столбы залезаешь?!» – заливисто смеется Марина Константиновна. – А я первым делом отвечаю, что это не столбы. Это высоковольтные опоры.

Марина Константиновна – специалист расчетной группы по работе с юридическими лицами, она определяет, какое предприятие сколько в месяц потратило электроэнергии, занимается работой с сетевыми организациями. Для себя принципиально важным в работе она считает ощущение стабильности, уверенность в том, что ты сегодня, завтра и через десять лет сможешь заботиться о своей семье и делать важное дело, поэтому она и выбрала «Омскэлектро»:

– Я хотела стать спортсменкой, но не могла определиться, как именно смогу зарабатывать этим на жизнь, поэтому в 10–11 классе встал вопрос, куда пойти и чем заниматься. Мы с мамой сели, поговорили, и она предложила мне идти на энергетика, потому что электричество будет всегда, и сейчас оно становится все более важным ресурсом. Здесь всегда будет работа и всегда будет стабильно хороший доход.

Елена Дмитриевна добавляет, что в «Омскэлектро» еще и очень сплоченный коллектив, который умеет не только работать вместе, но и отдыхать. Походы, турслеты, спартакиады и другие мероприятия проводятся в «Омскэлектро» регулярно:

– Да, я из детства тоже хорошо турслеты запомнила! Это была незабываемая атмосфера, – присоединяется Марина Константиновна. – Поэтому теперь очень рада, что в «Омскэлектро» мы постоянно организовываем что-то подобное, не только спортивное, но и интеллектуальное: проводим квизы, на семинары выезжаем.

И Марина Константиновна с этого года стала одной из тех, кто отвечает за досуг и культурные мероприятия в «Омскэлектро», ее выбрали председателем молодежного совета. Благодаря молодежному совету сотрудники развиваются не только в профессиональном плане, но еще и живут активной, разнообразной жизнью.

Когда предприятие помогает сотрудникам развиваться не только в профессиональном плане, но и укреплять личные качества, это сразу заметно. И Елена Дмитриевна, и Марина Константиновна говорят о том, что стали увереннее в себе и научились на равных общаться с самыми разными людьми, находить подход к каждому.

– Еще научились лампочки вкручивать, – смеется Елена Дмитриевна. – Безопасно. То есть такая работа каждого учит внимательно относиться к работе, к жизни. Технику безопасности соблюдаю всегда.

При всей разнице мировоззрений, в фундаментальных вещах Мамонтовы единодушны. Главное – неравнодушие, потому что когда ты на работу приходишь, чтобы действительно принести пользу, когда от результата получаешь удовлетворение, то и учиться будешь, и развиваться.