Омск-Информ
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·Происшествия

Глава Омского следкома Виталий Батищев теперь доложит о результатах проверки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался резонансной «пацанской» дракой в Омске. Ранее сообщалось, что девять школьников устроили потасовку у ТРЦ «Мега». Выяснилось, что причиной разборок стало оскорбление в соцсетях. После инцидента глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет.

Глава Следкома РФ поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту массовой драки.

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·Происшествия

Глава Омского следкома Виталий Батищев теперь доложит о результатах проверки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался резонансной «пацанской» дракой в Омске. Ранее сообщалось, что девять школьников устроили потасовку у ТРЦ «Мега». Выяснилось, что причиной разборок стало оскорбление в соцсетях. После инцидента глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет.

Глава Следкома РФ поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту массовой драки.

1076