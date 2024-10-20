Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Следователи проведут проверку.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в Следственный комитет в связи с групповым избиением подростка в Омске. Об этой драке, в которой принимали участие как минимум 9 парней, мы сообщали ранее.
- На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в Следственный комитет, - сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.
Отметим, что следственный комитет по Омской области уже заявил, что проведет доследственную проверку. Действиям (бездействию) ответственных служб дадут правовую оценку.
- По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, - сообщили в СК.
Омичам также напомнили, что в следственном управлении круглосуточно действует прямая линия «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.
·Происшествия

Следователи проведут проверку.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в Следственный комитет в связи с групповым избиением подростка в Омске. Об этой драке, в которой принимали участие как минимум 9 парней, мы сообщали ранее.
- На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в Следственный комитет, - сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.
Отметим, что следственный комитет по Омской области уже заявил, что проведет доследственную проверку. Действиям (бездействию) ответственных служб дадут правовую оценку.
- По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, - сообщили в СК.
Омичам также напомнили, что в следственном управлении круглосуточно действует прямая линия «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.