Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия теперь разбираются полицейские.
Группа подростков подралась возле торгового центра «Мега» в Омске. Видеозапись этого происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
– Омские подростки устроили массовую драку из-за девушки, – сообщает автор поста.
Полицейские уже организовали проверку. Участников драки, а их было не меньше девяти, ищут.
2629
·Происшествия

В обстоятельствах происшествия теперь разбираются полицейские.
Группа подростков подралась возле торгового центра «Мега» в Омске. Видеозапись этого происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
– Омские подростки устроили массовую драку из-за девушки, – сообщает автор поста.
Полицейские уже организовали проверку. Участников драки, а их было не меньше девяти, ищут.
2629