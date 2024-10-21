Личности всех участников драки установлены.
Омские полицейские детально разобрались в причинах массовой драки подростков у ТЦ «МЕГА», в Кировском округе Омска. Первоначально сообщалось, что девять школьников могли подраться из-за девушки. После инцидента глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в следственный комитет.
В полиции установили всех участников событий. По предварительным данным, днем 19 октября несколько подростков договорились разобраться «по-пацански» из-за оскорбления в социальной сети. В результате конфликт завершился массовой дракой, после чего школньики разошлись по домам. При этом никто из участников инцидента за медицинской помощью не обращался. Сейчас правоохранители работают над выяснением полных обстоятельств случившегося, опрашивают несовершеннолетних, их законных представителей. В образовательных учреждениях, где обучаются подростки, планируется провести профилактические мероприятия. Проводится проверка.