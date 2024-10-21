Жителям Марьяновки приходится ездить мыться в том числе и в город.

Глава Марьяновского района Аркадий Ефименко в эфире 12 канала раскритиковал действия прокуратуры, полтора года назад закрывшей единственную общественную баню в райцентре. Часть объекта признана аварийной, но руководитель района считает, что можно мыться и так.

– По инициативе администрации поселения была проведена техническая экспертиза, согласно которой одна десятая часть признана аварийной и подлежащей ремонту, – рассказала Ефименко. – Администрация городского поселения выполнила рекомендации экспертной организации об ограничении доступа в эту часть. Сам объект может успешно функционировать, но тем не менее прокуратура района обратилась в суд об обязании администрации поселения в проведении ремонта. И на время рассмотрения в суде по ходатайству прокуратуры суд наложил обеспечительные меры в виде временного приостановления деятельности.

По словам главы района, суд отказал надзорному ведомству по обязанию проведения капитального ремонта. Администрация поселения намерена обратиться с ответным иском, чтобы снять обеспечительные меры и открыть баню. Пока же марьяновцы вынуждены ездить мыться в том числе и в город.