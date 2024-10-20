Омск-Информ
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·Происшествия

Ее сделали всего пару месяцев назад.
Неизвестные вандалы повредили спортивную площадку на улице Чокана Валиханова. Как сообщают горожане в соцсетях, они выломали тренажеры, порвали волейбольную сетку и сетку баскетбольного кольца.
Вероятно, речь идет о спортплощадке около школы № 37. Этим летом там за 5,5 млн рублей установили турники, тренажеры, теннисный стол.
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·Происшествия

Ее сделали всего пару месяцев назад.
Неизвестные вандалы повредили спортивную площадку на улице Чокана Валиханова. Как сообщают горожане в соцсетях, они выломали тренажеры, порвали волейбольную сетку и сетку баскетбольного кольца.
Вероятно, речь идет о спортплощадке около школы № 37. Этим летом там за 5,5 млн рублей установили турники, тренажеры, теннисный стол.
1051