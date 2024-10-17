Осенний сезон показал смену интереса омичей в направлениях путешествий.

Компании МегаФон и Тузизм.РФ провели исследования трендов в сфере туризма в России осенью 2024 года. Теплая погода в России осенью продлила бархатный сезон, что позволило раскрыть новые направления для туризма.

Сентябрь продемонстрировал рост интереса к Дальнему Востоку – на 40 %. Самым востребованным регионом в этом направлении стала Амурская область, которая приняла 17 % путешественников. Помимо этого, значительное число омичей посещало Якутию (16 %) и Забайкальский край (16 %), в том числе с рабочими целями. Самым динамично растущим регионом год к году стал Приморский край – путешественники приезжали сюда на 54 % чаще. В число лидеров вошли также Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский край.

Рост популярности также наблюдается и у южных регионов России – рост составил 43 %.В лидерах по-прежнему находятся курорты Краснодарского края – в сентябре там отдохнуло 52 % из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов предсказуемо является Сочи. Здесь расположена воздушная гавань, обеспечивающая сообщение с Краснодарским краем, Крымом и Абхазией.

По всей России наиболее высокие темпы роста туристического потока на юге демонстрирует Крым – за год число поездок на полуостров увеличилось на 43 %. В Адыгее число гостей выросло на 23 %, в Ростовской области – на 20 %, в Краснодарском крае – на 18 %.

Точные аналитические данные по спросу на те или иные туристические направления позволяют операторам туристического рынка более точно прогнозировать спрос. По данным Корпорации Туризм.РФ, особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани. Моблиьные операторы подчеркивают, что сбор информации происходит на основе обезличенных данных пользователей.

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