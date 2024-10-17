Омск-Информ
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·Общество

Средства реабилитации людям предоставили только после вмешательства прокуратуры.
Два инвалида 1-й группы из Исилькульского района Омской области пожаловались в прокуратуру на нарушения своих прав. Людям требовались кресла-коляски, однако региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не обеспечило их средствами реабилитации.
Прокуратура внесла представление руководителю регионального отделения фонда. После этого инвалидов обеспечили колясками двух видов: комнатной и прогулочной.
·Общество

Средства реабилитации людям предоставили только после вмешательства прокуратуры.
Два инвалида 1-й группы из Исилькульского района Омской области пожаловались в прокуратуру на нарушения своих прав. Людям требовались кресла-коляски, однако региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не обеспечило их средствами реабилитации.
Прокуратура внесла представление руководителю регионального отделения фонда. После этого инвалидов обеспечили колясками двух видов: комнатной и прогулочной.