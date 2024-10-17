Омск-Информ
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Принять участие смогут желающие узнать, как работает образовательная программа «Профессионалитет».
В Омском ГАУ им. П. А. Столыпина состоится Единый день открытых дверей. В третьем учебном корпусе ОмГАУ проходят экскурсии на предприятиях реального сектора экономики по отрасли «Сельское хозяйство», а также профессиональные пробы по различным дисциплинам.
Мероприятие пройдет на базе образовательной программы «Профессионалитет» образовательно-производственного кластера «Сельское хозяйство». Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения и сокращение сроков.
Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте Омского ГАУ.

Принять участие смогут желающие узнать, как работает образовательная программа «Профессионалитет».
В Омском ГАУ им. П. А. Столыпина состоится Единый день открытых дверей. В третьем учебном корпусе ОмГАУ проходят экскурсии на предприятиях реального сектора экономики по отрасли «Сельское хозяйство», а также профессиональные пробы по различным дисциплинам.
Мероприятие пройдет на базе образовательной программы «Профессионалитет» образовательно-производственного кластера «Сельское хозяйство». Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения и сокращение сроков.
Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте Омского ГАУ.