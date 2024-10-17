Ранее рейсы № 13 и № 26 обслуживало муниципальное ПП-8.

Стало известно, кто возьмет на себя обслуживание автобусных маршрутов № 13 и №26. С завтрашнего дня эти рейсы возьмет на себя крупнейший региональный перевозчик, компания «Омскоблавтотранс». Ранее рейсы находились в ведении муниципального ПП-8.

Стоимость проезда останется прежней. На маршрутах, как и до этого, будут курсировать автобусы большого класса.

Это первая практика, когда областной перевозчик берет в ведение городские маршруты. До этого была практика, когда ПП-8 брало на себя пригородные направления.

«Омск-информ» публиковал расписание автобусов: № 13, связывающего поселок Чкаловский и микрорайон Осташково, и № 26, курсирующего от микрорайона Булатово до Чкаловского питомника. Планируется задействовать от 8 до 10 машин.